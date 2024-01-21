MSB: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.