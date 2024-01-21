Bakan Fidan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Fidan'ın BM Güvenlik Konseyinin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacağı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyinin toplantısına katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı.

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