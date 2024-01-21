Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ocak'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Ankara'dan New York'a hareket etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 22:33, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 22:31
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, BM Güvenlik Konseyinin toplantısına katılmak üzere Ankara'dan ayrıldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Fidan'ın BM Güvenlik Konseyinin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacağı belirtildi.
Bakan Fidan'ın New York ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.