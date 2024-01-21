İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Rusya'dan İzmir'e giden "Peria" isimli tankerin, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici askıya alınmış, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmişti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.

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