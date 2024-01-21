İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı sosyal medyadan soruları yanıtladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı sosyal medyadan soruları yanıtladı
Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Memura kira desteği yapılacak
Memura kira desteği yapılacak
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Togg siparişlerinde yeni dönem
Togg siparişlerinde yeni dönem
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda bir tankerin demir atması nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü yeniden açıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 20:39, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 20:40
Yazdır
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.

Rusya'dan İzmir'e giden "Peria" isimli tankerin, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici askıya alınmış, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber