Rize'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Rize'nin Derepazarı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 21:59, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 22:00
Rize'nin Derepazarı ilçesinde Hamza Bacıoğlu idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Rize istikametinden Trabzon istikametine seyir halindeyken, Derepazarı döner kavşaktan Karadeniz Sahil Yoluna dönüş yapan Ahmet Kaya yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Meryem Tuana, Fatoş Aysima, Melisa ve Merve Kaya yaralandı.
Yaralılar, Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.