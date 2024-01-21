İstanbul Valisi Gül'den evsizler için çağrı
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye haber vermelerini istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 23:05, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 22:59
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerini kullandı.