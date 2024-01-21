Palandöken'de sömestir bereketi; otellerde doluluk oranı yüzde 90 oldu

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı sosyal medyadan soruları yanıtladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı sosyal medyadan soruları yanıtladı
Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Müşterisinin konaklama bilgisini paylaşan otele idari para cezası
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Günlük kiralık evde büyük oyun! İlanda başka gerçekte başka
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
Meclis'te bu hafta emekliye ek zam teklifi gündemde
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
İlk astronot Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
'Kalkan-9' operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Soğuk hava etkili olacak! İşte kar yağışı beklenen iller
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Konutta ayağa kalkma yılı 2024
Memura kira desteği yapılacak
Memura kira desteği yapılacak
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Mehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışı
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Geomatik mühendisliğinin ismi değiştirildi
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
Uğur Dündar, Merkez Bankası Başkanı'nı savundu
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Togg siparişlerinde yeni dönem
Togg siparişlerinde yeni dönem
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Kulp açıklaması
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybetti
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Palandöken'de sömestir bereketi; otellerde doluluk oranı yüzde 90 oldu

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili ile daha da hareketlendi. Türkiye'nin dört bir yanında gelen tatilciler ile Palandöken'deki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ocak 2024 23:30, Son Güncelleme : 21 Ocak 2024 23:15
Yazdır
Palandöken'de sömestir bereketi; otellerde doluluk oranı yüzde 90 oldu

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 12,5 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor. Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş özel yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor.

Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği Palandöken'de, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatilinde doldu. Türkiye'nin dört bir yanında gelen tatilciler ile Palandöken'deki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Aybüke Şahin, vize dönemi sonrası stres atmak için Palandöken'e çıktığını belirterek, "Kayseriliyim ama Erzurum'da okuyorum. Vizeler bitti, çok mutluyum. Büyük bir stres içerisindeydik. Tatilde stresimizi Palandöken'de atıp, gideceğiz" diye konuştu.

Tatile Malatya'dan ailesi ile gelen ilkokul öğrencisi Maya Bor ise "Okullar tatil olunca biz de ailece Palandöken'e geldik. Burayı çok sevdim. Tatil boyunca kayak yapacağım" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber