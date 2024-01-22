22 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları
22 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç için düzenlenecek anma törenine katılacak, partisinin il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.
(Tunceli/12.00/13.40/Elazığ/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2023 dönemi tarımsal girdi ve Aralık 2023 dönemi yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
(Brüksel)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'dan bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Mondihome Kayserispor-İstanbulspor müsabakasıyla sona erecek.
(Kayseri/20.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Göztepe-Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/20.00)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Reeder Samsunspor maçıyla sona erecek.
(Denizli/19.00)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut maçıyla tamamlanacak.
(Kayseri/17.30)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasına, Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Giresun/15.00)