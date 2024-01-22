Sözcü, sahte Alper Gezeravcı hesabıyla röportaj yaptı

Sözcü Gazetesinin yayımladığı haberdei "İlk Türk astronot Gezeravcı soruları uzaydan yanıtladı: Tuvalet işi nasıl oluyor?" başlığı yer alıyordu

Dijital medyada birçok hesap Sözcü'den aldığı kesitleri paylaşırken, ilgili haber Sözcü'nün sitesinden kaldırıldı.

Sözcü Gazetesi, Türk astronot Alper Gezeravcı adına açılan fake Instagram hesabı ile röportaj yaptı

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