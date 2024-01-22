Gaziantep'te eniştesi tarafından silahla vurulan kişi öldü

Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Semt Parkı yakınındaki marketin sahibi Süleyman C. ile iddiaya göre yaklaşık 8 yıldır marketi işleten kayınbiraderi Sezai Altın arasında, iş yerinin boşaltılması konusunda tartışma çıktı.

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