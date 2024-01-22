Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını açıkladı

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

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