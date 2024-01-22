Hakaret sektörü yargıyı yoruyor

Yeni Şafak Gazetesinden Oğuzhan Ürüşan'ın haberine göre:

X, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki hakaretamiz içerikler, avukatlar ile hakarete uğrayan kişilerin yeni rant kapısına dönüştü.

Bu sektör adliyelerin iş yükünü de artırmaya başladı.

2022-2023 yılına ait 200 bin dosyayı mercek altına alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, her dört davadan birinin hakaret içeriğiyle açıldığını tespit etti.

İŞ YÜKÜ ARTTI

Sosyal platformlardaki içeriklerden dolayı açılan hakaret davaları 55 bin dosyayı buldu. Dijital ortamdaki hakaretler, Genel Soruşturma Bürosu'nun en çok ilgilendiği konular arasında yerini alırken, bu durum

yargının iş yükünü de artırıyor.

VEKALETİ AL DAVAYI KAP

Veriler ışığında ilginç bir gelişme de gün yüzüne çıktı. Yetkililer, avukatların vekaletlerini aldıkları kişilerin sosyal medya içeriklerini tarayacak bir yapay zeka ara yüzü ile peş peşe bir sürü dava açtığını dile getirdi. Vekalet verenlerin, çoğu zaman haberdar olmadığı bu hakaret içerikli dosyalardan gelen tazminat ve arabuluculuk ücretleri ise avukatlar için kazanç kapısından ziyade ranta dönüşmüş durumda.

VEKALET VEREN HABERSİZ

Vekalet verenlerin, çoğu zaman haberdar olmadığı bu hakaret içerikli dosyalardan gelen tazminat ve arabuluculuk ücretlerinin kimi avukatlar için kazanç kapısından ziyade rant haline geldiği ifade edildi. İddialara göre bazı avukatlar müvekkillerine kışkırtıcı paylaşımlarda bulundurarak gösterilen tepkileri hakaret davasına konu edinebiliyor.