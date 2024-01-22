Kuşlar yaklaşınca duracak

Cengiz Enerji, yurt içindeki yeni yatırımlarını yenilenebilir kaynaklara yapacak. Devam eden ve tamamlanan yatırımlarının toplam gücü 4 bin 937 megavat olan şirketin portföyünün yüzde 60'ını yenilenebilir enerji oluşturuyor. Güneş, rüzgar ve sudan oluşan yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminde 2 bin 800 megavat kurulu güce ulaşan Cengiz Enerji, bunu önümüzdeki birkaç yıl içinde 3 bin 900 megavata çıkaracak. Cengiz Enerji bu yatırımlarına ek olarak dikkat çekici bir projeyi de hayata geçirecek. Şirket, göçmen kuşların rotasının bozulmamasını sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

RÜZGAR SAHALARINA GÜNEŞ PANELİ EKLENİYOR

Cengiz Enerji'nin rüzgar ve güneş enerjisini bir arada barındıran Sinop'taki Hamsi Hibrit Enerji Santrali'nde bir araya geldiğimiz Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin özel sektördeki en büyük temsilcilerinden biri konumunda olduklarını ifade etti. Eskiçırak, "İki kaynaktan elektrik üretimine olanak veren hibrit enerji yatırımlarımız sürecek. Rüzgar enerji santrallerinin sahasına güneş enerji santrali kurulumlarına Sinop'ta başladık. Bunu diğer rüzgar santrallerimizde de sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Hamsi Hibrit Enerji Santrali hakkında da bilgi paylaşan Eskiçırak, 550 bin metrekareye kurulu söz konusu tesisin 35 bin megavat üretim yaptığını ve 44 bin hanenin elektriğini karşıladığını söyledi.

500 MEGAVATLIK DEPOLAMA İÇİN LİSANS SÜRECİNDEYİZ

Daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı için şebekenin işletilebilir olması gerektiğine değinen Eskiçırak, "Burada depolama yatırımlarının önemi ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ederken, depolama yatırımları için de başvurularımızı yaptık" şeklinde konuştu. 6 tane depolamalı yenilenebilir tesisi için ön lisans aldıkları bilgisini paylaşan Eskiçırak, bu projelerin üçünün toplamda 300 megavatlık depolamalı rüzgar santrali, üçünün de toplamda 200 megavatlık güneş santrali olacağını kaydetti.

Rüzgar türbini otomatik duracak

Cengiz Enerji, Edirne'de kuracağı Gökçetepe RES'te Türkiye'de ilk olacak bir teknoloji üzerine çalışıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme süreci devam eden projeyle, RES'lerde kullanılacak radar ve optik teknolojisi kuş hareketlerini tespit edecek. 10 kilometreye kadar uzaklıkta kuşları tespit edebilme yeteneğine sahip kuş radarları, yaklaşan kuş sürülerini tespit ettiğinde, ilk aşamada ses dalgaları aracılığıyla kuşları tehlikeli bölgenin dışına yönlendirecek. Kuşların riskli bölgeye girme durumunda ise bu bilgiyi SCADA üzerinden ileterek türbini otomatik olarak durduracak. Böylece bölgeden geçen göçmen kuşların rotası da korunacak.

Sanayi tesislerine çevreci yatırım

Cengiz Enerji, grubun sanayi tesislerinin iç tüketimine yönelik yatırımlar da gerçekleştiriyor. Eti Alüminyum'la başladıkları güneş enerji santralleri yatırımına Eti Bakır için devam ettiklerini vurgulayan Mustafa Eskiçırak, "Tüm sanayi tesislerimizin elektriğini yenilenebilir kaynaklardan sağlamak öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor" diye konuştu. Eskiçırak, yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra Karabiga'da 1.320 megavatlık termik santrali, Samsun'da 610 megavatlık doğal gaz çevrim santrali, Konya ve Mardin'de 61 megavatlık kojenerasyon santrallerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Burak Karaca