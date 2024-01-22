Ev fiyatları uçtu, toprak kıymete bindi! Gurbetçi de arsaya yöneldi

Türkiye Gazetesinden Önder Çelik'in haberine göre: - Son yıllarda artan konut fiyatları ve pandemi döneminde toprağa olan yönelimin de etkisiyle arsa satışları rekor kırarken, daha çok konut alımı gerçekleştiren yabancılar ile 'gurbetçi'ler de ev yerine artık fiyatları daha 'ulaşılabilir' olarak görülen arsayı tercih ediyor. Çeyrek asırdır arsa-gayrimenkul, emlak ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, pandemi ve deprem afeti sonrasında vatandaşların gelecek kaygısıyla risk taşımayan bölgeleri tercih ettiğini ve Trakya'da büyük oranda arsa yatırımı yaptığını söyledi. Pandemiye kadar insanların parayla para kazanmanın peşinde olduğunu ancak bunun değiştiğini, insanların tercihlerini topraktan yana yaptığını kaydeden Orhan, "Bu dönemde binlerce müşterimiz deprem riski taşımayan Kırklareli ve ilçelerinde geliştirdiğimiz projelerden arsa aldı. Taksit imkanı sunduğumuz bu projelerimizde müşterilerimiz daha taksitlerini bitirmeden büyük oranda prim elde etti. Geçtiğimiz yıl projelerimizden arsa alan kişilerin yüzde 10'unu gurbetçilerimiz oluşturdu. Ciromuzun da yüzde 30'u gurbetçilerden geldi. Çok araştıran, doğru ve güvenilir yatırım yapmak isteyen gurbetçilerimiz sağ olsunlar bizleri tercih etti" dedi. Orhan, satışların yüzde 30'unun da yabancılara yapıldığını anlatarak, 25 yılda 40 bin insana tapu verdiklerini ifade etti.

FİYATLAR BİR YILDA KATLANDI

Uzun vadede arsanın en kazançlı yatırım olduğunu belirten Rafet Orhan, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gelecek arsada. Çünkü üretimi olmayan tek yatırım aracı arsa. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de gayrimenkul yatırımında bayrak arsada olacak" diye konuştu. Orta gelir grubunun yanında küçük tasarrufa sahip müşterilere de hizmet verdiklerini belirten Orhan, "Geçen yıl arsa fiyatları 200 bin ila 500 bin TL arasındaydı. Şu anda 700 bin TL'den başlayıp 3 milyon TL ve üzerinde bir portföye sahibiz. Yarısı peşin kalanı 18 ay taksitle bankalara yönlendirmeden kendi bünyemizde oluşturduğumuz vadelendirme ile kolaylık sağlıyoruz. Müşterilerimize hem arsa hem ev hem de yaptığı yatırımların değerlenmesi ve tekrar satılması yönünde de çözüm sunuyoruz. Bu üç alanda da yatırımcılarımıza cevap vererek 360 derece hizmet modeli sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER YOLDA

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Ankara ve Edirne'de faaliyet gösterdiklerini anlatan Rafet Orhan, Aydın, Antalya'da da takip ettikleri yerler olduğunu ifade etti. Bugüne kadar 20 milyon metrekareyi geçen, 41 bin bağımsız parseli aşan ve yaklaşık 3 bin futbol sahası büyüklüğünde arsa satışı yaptıklarını kaydeden Orhan, şöyle konuştu: Geçtiğimiz yıl Kırklareli Istranca dağları eteklerinde 168 ahşap villadan oluşan Yeşil Mahalle projemizi hayata geçirdik. 3 etabın satışını tamamladığımız bu projede 4. etap satışlarını başlattık. İnşallah 5. etap satışlarını da ilk çeyrekte başlatmış olacağız. Yine Kırklareli-İğneada, Tekirdağ-Şarköy ve İstanbul-Silivri'de çok özel projemizi yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu yıl yeni yatırım noktasında en az 1 milyon metrekarenin üzerinde bir arsa yatırımı planlıyoruz.