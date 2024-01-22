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Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:- "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 08:26, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 08:28
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Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 6'sının tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de paylaşarak, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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