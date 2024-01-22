Farelerin bastığı hastaneden açıklama
Farelerin bastığı hastaneden açıklama
%0 Faizli 6 Ay Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Ay Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin teklifini bekliyor
Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin teklifini bekliyor
Erdoğan, ilk Türk Astronot Gezeravcı ile görüştü
Erdoğan, ilk Türk Astronot Gezeravcı ile görüştü
CİMER'e geçen yıl 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı
CİMER'e geçen yıl 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı
Uşak'ta 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Uşak'ta 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Uzay misyonu için start verildi: Gezeravcı deney çalışmalarına başladı
Uzay misyonu için start verildi: Gezeravcı deney çalışmalarına başladı
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Emekliye ek zam teklifi Meclis'e geliyor
Emekliye ek zam teklifi Meclis'e geliyor
Ev fiyatları uçtu, toprak kıymete bindi! Gurbetçi de arsaya yöneldi
Ev fiyatları uçtu, toprak kıymete bindi! Gurbetçi de arsaya yöneldi
Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyat tespit edildiği anda gerekeni yapıyoruz
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyat tespit edildiği anda gerekeni yapıyoruz
Hakaret sektörü yargıyı yoruyor
Hakaret sektörü yargıyı yoruyor
Ankara'da 7 başkanla yola devam kararı
Ankara'da 7 başkanla yola devam kararı
Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını açıkladı
Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını açıkladı
Sözcü, sahte Alper Gezeravcı hesabıyla röportaj yaptı
Sözcü, sahte Alper Gezeravcı hesabıyla röportaj yaptı
Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
Ebrar Sitesi'nin kurucusu kendini savundu: Yer çürüktü, deprem beklenenden büyüktü
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
İcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesi
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
DEM Parti, Esenyurt karşılığında CHP adayını destekleyecek mi?
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Erdoğan, ilk Türk Astronot Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yoluyla görüştü. Erdoğan, "Çıktığın yolda sana başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 15:05, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 17:08
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor.

Gezeravcı, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. Bu kapsamda ilk bağlantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben konuşan Gezeravcı, "Deney düzeneklerimizi Dragon kapsülünden deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek, ilk görevimi tamamladım. Planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Buradaki görevim boyunca tüm bu deneyleri tamamlayıp sonuçları beraberimde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alacağım. UUİ'deki ortama çok hızlı şekilde uyum sağladım. Çalışmalarıma planlandığı şekilde devam ediyorum. Katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimiz için çok önemli bir çalışma." dedi.

"En uygun aday sendin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gezeravcı'yı, "Şu an Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği bir pilot olarak bu görevi için en uygun aday sendin. Fakat bu kez pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin. Zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın." diyerek cevapladı.

Erdoğan'ın, "Dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor?" sorusunu Gezeravcı şöyle cevapladı;

UUİ'deki ortamı dünyadan ayıran en önemli fark yer çekiminin mikro düzeyde olması. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye başladık. Örneğin burada normalde tüm vücudumuzda yayılması gereken kan vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Basınç değişikliği nedeniyle görme bozuklukları oluşabiliyor. Çok şükür şu ana kadar bende bunlara ilişkin hiçbir emare yok. Özel egzersiz programları uyguluyorum. Bilim insanları etkileri ve daha pek çoğunu anlamak ve önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütüyorlar. Ben de burada bazı deneyler yürütüyor ve veriler topluyorum.

Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum.

"İnsanlı ilk uzay misyonumuz bilime önemli katkılarda bulunacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

İnsanlı ilk uzay misyonumuzun bir bilim misyonu olması bizim için çok değerli. Böylelikle bilim litaratürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları katkı sağlamış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

"Yeni bir dönemin kapısını araladık"

Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık.

Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı. Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber