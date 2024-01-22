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Kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! Tahliye taahhüdü o tarihte boşa çıkarılabilir

Bu yıl kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! Arabuluculara taşınan uyuşmazlıklara 'tahliye taahhütleri' de eklendi. 'Boş çek' benzeri tahliye taahhüdü imzalamayın. Noter ihtarıyla baskıyla imzalatılan bu taahhütnameler boşa çıkarılabilir

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 10:33, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 10:35
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Kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! Tahliye taahhüdü o tarihte boşa çıkarılabilir




Kira sözleşmesini imzalamadan önce kira bedelinin net mi, brüt mü olduğu açıkça belirtilmesi gerekiyor. Uzmanlar, kiralık alırken Aracılık Sözleşmesi, anahtarı alırken de bir teslim tutanağı düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAKLAR DİKKAT!

Kiracı ve ev sahipleri arasında arabulucuya taşınan uyuşmazlıklara "tahliye taahhütleri" de eklendi. Bu yılın Temmuz ayına kadar sürecek olan yüzde 25 sınırı nedeniyle istediği oranda artış yapamayan evini ya da işyerini kira verirken tahliye taahhüdünü zorunlu kılmaya başladı. Uzmanlar, vatandaşları "boş çek" benzeri tahliye taahhüdü imzalamamaları, baskı ile karşılaşmaları durumunda noterden yapacakları ihtarla durumu anlatarak taahhütnameyi boşa çıkarabilecekleri uyarısında bulunuyor.

NOTERDE HAZIRLANMASA DA GEÇERLİ

Kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulamasının başladığı 1 Eylül'den bu yana binlerce dosya anlaşmayla sonuçlanırken, orta yolu bulamayan ev sahipleri ile kiracılar mahkeme yolunu tercih ediyor. Arabulucuya taşınan dosyalar arasında çok sayıda tahliye taahhütlerine ilişkin şikayet yer alıyor. Ev sahipleri hukuki olarak haklı nedenle kiracıyı çıkarabilmek için imzalattığı tahliye taahhütleri mağduriyetlere yol açıyor. Ev bulmakta zorlananlar tahliye taahhüdü imzalamak zorunda kalıyor. Tahliye taahhüdü ile kiracı mülkü istenilen tarihte boşaltacağı sözünü veriyor. İzmir'de arabulucuya giden bir kiracı baskı altında imza attığı tahliye taahhüdünün noterde hazırlanmadığını belirterek iptalini talep etti.

YARGITAY KABUL ETMİYOR

Taahhüdün noterde hazırlanması zorunluluğu bulunmuyor, adi yazılı olarak yapılanlar da resmi belge kabul ediliyor. Ancak, tahliye taahhüdü kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalandığı için geçersiz kabul edildi. Yargıtay da sözleşme içeriğinde yer alan ve sözleşme ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmiyor. Tahliye taahhüdünün baskı altında yapılmadığının göstergesi olarak kira sözleşmesi imzalandıktan birkaç ay sonra imzalanması gerekiyor. Tahliye sözleşmesi imzalarken para cezası gibi şartların olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

BOŞ TAHHÜTNAME İMZALAMAYIN

Kira sözleşmesinin içine "yıl sonunda kiracı evi boşaltacak" ibaresi eklenmesinin yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. Yargının genel yaklaşımı tahliye taahhütnamesinin tarih olarak kiralama tarihinden 1 ya da 1.5 ay sonra imzalanması yönünde. Örneğin 1 Ocak'ta imzalanan kira kontratında yer alan tahliye taahhütnamesi geçerli kabul edilmez. Ancak tahliye taahhütnamesi Şubat ayı sonunda imzalandıysa geçerli olur. Uzmanlar boş tahliye taahhüdü imzalanmaması konusunda uyarıyor.

HAZAL ATEŞ

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