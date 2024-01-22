Polis sanal devriyede: Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptı, gözaltına alındı

Şüpheli, incelenmesi yapılması maksadıyla da dijital materyallerine de el konuldu.

Sosyal medya platformlarından "yasa dışı bahis reklamı" paylaşımı yaptığı tespit edilen S.S., ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü.

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