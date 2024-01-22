Dolar günü 30,24 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 30,24 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 17:38, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,1900
|30,1910
|30,2460
|30,2470
|Avro
|32,8750
|32,8760
|32,9620
|32,9630
|Sterlin
|38,1920
|38,3110
|38,4370
|38,5540
|İsviçre Frangı
|34,6690
|34,8430
|34,8100
|34,9840
|ANKARA
|ABD Doları
|30,1600
|30,2400
|30,2160
|30,2960
|Avro
|32,8350
|32,9150
|32,9220
|33,0020
|Sterlin
|38,1320
|38,3420
|38,3770
|38,5870