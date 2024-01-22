Dolar günü 30,24 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,1900 30,1910 30,2460 30,2470 Avro 32,8750 32,8760 32,9620 32,9630 Sterlin 38,1920 38,3110 38,4370 38,5540 İsviçre Frangı 34,6690 34,8430 34,8100 34,9840 ANKARA ABD Doları 30,1600 30,2400 30,2160 30,2960 Avro 32,8350 32,9150 32,9220 33,0020 Sterlin 38,1320 38,3420 38,3770 38,5870