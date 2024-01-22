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MHP'nin seçim sloganı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin yerel seçim kampanyasında kullanacağı sloganın "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" olacağını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 11:12, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 11:14
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MHP'nin seçim sloganı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partisinin düzenleyeceği açık hava toplantılarının ilkini 28 Ocak'ta Mersin'de, ikincisini ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Seçim kampanyasında kullanılacak sloganın, "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin" olarak belirlendiğini belirten Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti;

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne kadar büyük badirelerden geçmiş, milletimiz ciddi imtihanlarla sınanmıştır. Kuruluş yıllarından sonra yaşanan toplumsal çalkantılara, askeri darbelere, vesayet rejimi kurma çabalarına, ülkemizi Batı'nın uydusu konumunda tutma gayretlerine, azgın bölücü eylemlere rağmen; devletimiz bağımsızlığını, milletimiz bütünlüğünü korumayı bilmiştir.

Aziz milletimiz; şanlı geçmişinden, sahip olduğu binlerce yıllık tarihi birikimden, köklü bir yönetim ve insan anlayışından beslenen tecrübesini toplum hayatına yansıtarak devletimizi ayakta tutmuştur. Türk milleti; mevcudiyetini hedef alan her türlü iç ve dış tehdidi, sarsılmaz bir azim ve aşınmaz bir dirençle savuşturmuştur. Milletimizin gösterdiği bu yüksek direnç ve varlık refleksi; daima ilham kaynağımız olmuş, yolumuzu aydınlatmıştır.

Milletimizi tarih sahnesinden silmek ve yaşadığımız coğrafyayı parçalara ayırmak üzere emperyalist ülkelerin Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı gizli ve açık anlaşmaların kapısı hala açık tutulmaktadır. Varlığımıza ve topraklarımıza yönelik kirli planlar, bölgede sahneye konulan yeni oyunlar ve vekalet savaşları yoluyla yeniden hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bölücü tehdit azalmamış, bilakis şiddetini arttırmıştır. Düşman pusuda, içerideki iş birlikçileri de fesat ve tezgah peşindedir.

"Bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır"

Ancak hem birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etme, hem de Cumhuriyet'imizi ayakta tutma azim ve kararlığı; Milli Mücadele dönemindeki kadar azametli ve caydırıcı surette maşeri vicdanda yaşamaktadır. MHP, siyasi faaliyetlerini daima bu bilinci diri tutma anlayışıyla sürdürmektedir. Bugün; bekasına yönelik bölücü tehdide karşı Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan, meşru askeri operasyonlarını bile sorgulama aymazlığını gösteren, bu uğurda verdiğimiz şehitleri politika malzemesi yapmaya cüret eden siyasi partiler varken bize düşen, kararlılıkla milletimizin yanında olmaktır.

Bilindiği üzere, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli ile hayat sürdüğümüz topraklardaki egemenlik haklarımızın ve bağımsızlığımızın yılmadan savunulacağı dünyaya ilan edilmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Birinci TBMM'de ise Misak-ı Milli'yi hayata geçirme kararı alınmıştır. Bu tarihi beyannamede yer alan esaslar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi rehberi olmuştur. Türkiye'de siyaset yapan herkes ve her siyasi parti için Misak-ı Milli kararlarına sadakat bir vecibedir. Misak-ı Milli'ye bağlılık, namus borcudur. Bu gerçekten hareketle denilebilir ki Cumhur İttifakını var eden siyasi ilkeler, Misak-ı Milli'nin günümüzdeki sürümüdür.

Açık hava toplantılarının ilki 28 Ocak'ta

Partimizin mitinglerimizde kullanacağımız seçim sloganlarından biriside, aynı anlayışa paralel olarak "Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin." şeklinde belirlenmiştir. MHP'nin 31 Mart 2024 tarihli Yerel Seçimlere hazırlık mahiyetindeki açık hava toplantılarının ilki, 28 Ocak'ta Mersin'de yapılacak ve milli söz birliğimiz dünyaya bir kez daha ilan edilecektir. Cumhur İttifakı anlayışı ile bu güzide ilimizde "Mersin Bizim, Türkiye Hepimizin" diyeceğiz. Partimizin "Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin." Temalı ikinci açık hava toplantısı ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleştirilecektir.

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