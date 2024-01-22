CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'i andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in ölümünün 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 11:22, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 11:23
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tunceli milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç'i unutmayacağız."