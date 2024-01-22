Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yasin T, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Bayar (37) çok sayıda bıçak darbesiyle, Yasin T. (36) ise hafif yaralandı.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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