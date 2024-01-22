Antalya'dan sonra Muğla'da da sahilde ceset bulundu! Son 5 günde 7 ceset!

Antalya sahilinde peş peşe cansız bedenler bulundu. Kimlikleri ve ölüm nedenleri araştırılırken bir ceset de Muğla'nın Köyceğiz sahilinde bulundu. Bu ceset ile birlikte son 5 günde Antalya ve Muğla'da bulunana ceset sayısı 7'ye yükseldi.

Karadan ulaşımı olmayan Muğla'nın Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLK CESET 17 OCAK'TA BULUNDU

İlk vaka 17 Ocak'ta Manavgat ilçesindeydi. Çenger Mahallesi sahilinde bir cansız beden olduğunu görenler sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine haber verdi. Cesedin bir çocuğa ait olduğu tespit edildi.

Araştırmalar sürerken günler içinde peş peşe benzer ihbarlar geldi. Manavgat ve Alanya sahilinde 3 yetişkine ait cansız bedenlere ulaşıldı.

Aksu'da balık tutmak için sahile giden bir baba ve oğlu da suda cesetle karşılaştı.

Serik'te de sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. Cesedin 13 gün önce kaybolan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimali üzerine ailesinden DNA örneği alındı.

Diğer 6 kişinin ise bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.