Şüphelilerin ifadelerinden 46 FETÖ üyesi daha deşifre oldu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya ve Isparta'da yapılan operasyonlarda örgütün 'ByLock' adlı gizli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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