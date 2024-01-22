46 FETÖ üyesi daha deşifre oldu
Konya ve Isparta'da FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 17:54, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 19:08
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.
Konya ve Isparta'da yapılan operasyonlarda örgütün 'ByLock' adlı gizli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadelerinden 46 FETÖ üyesi daha deşifre oldu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.