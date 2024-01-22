Antalya'da 2 ceset daha sahile vurdu

Kadriye Mahallesi'nde otel çalışanlarının sahilde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sahilde 500 metre aralıkla cinsiyetleri ve kimlikleri belirsiz, iskelet haline gelmiş 2 ceset bulundu.

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

6 günde 8 ceset sahile vurdu

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'ndeki sahilde 17 Ocak'ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu.

Önceki gün Manavgat'ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu.

Dün de Aksu ilçesinde sahile vurmuş bir ceset daha bulunmuştu.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğunun değerlendirildiği, 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, 11 Aralık 2023'te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği ve sonrasında bağlantının kesildiği belirtilerek, bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimalinin değerlendirildiği kaydedilmişti.