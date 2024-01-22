İstiklal Caddesi'nde terör saldırısında mahkeme kararı açıklandı
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 13:40, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 13:37
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'in de bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, Albashir'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.