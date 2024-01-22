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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 14:21, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 14:22
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Volkan Can, "Son 16 turuna gelene kadar fair play ile mücadele eden takımlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum. 24Erzincanspor, son 16 turuna alt liglerden tek takım olarak devam ediyor. O yüzden onları ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ardından Besim Yalçın, karşılaşmaların 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacağını belirterek, kulüplere başarı dileğinde bulundu ve kura çekimine geçildi.

Son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe

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