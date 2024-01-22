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7'nci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde 7'nci kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 15:46, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 15:45
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7'nci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında oturan ailenin 4 yaşındaki kızları Hazal Arya H., balkonda oynadığı sırada düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hazal Arya'nın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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