Yargıtay Üyesi Çil son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay üyeleri ve Çil'in yakınları katıldı.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen törenin ardından Çil'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camisi'nin avlusunda getirildi. Burada, Çil'in ailesi, taziye dileklerini kabul etti.

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