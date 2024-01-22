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İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partilerinin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, çok kısa bir süre içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 16:13, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 16:41
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İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?

Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik bir buhranla karşı karşıya olduğunu, beslenme ve barınma gibi birçok alanda temel ihtiyaçların karşılanamadığını belirten Zorlu, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Milyonlarca insanın açlık sınırının altında yaşadığını kaydeden Zorlu, "Emekliler enflasyona ezilerek girdi 2024'e." ifadesini kullandı.

- "Beklentimiz gereğinin yapılmasıdır"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesi ve Merkez Bankası ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara da değinen Zorlu, "İYİ Parti olarak beklentimiz Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır." dedi.

Kürşad Zorlu, en az 100 bin öğretmen atamasının yapılması ve özel okullardaki öğretmenlerin ücretlerinin devlet okullarındaki öğretmenlerle dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

- "Açıklamalar hiç tatmin edici değil"

Zorlu, toplantının ardından bir gazetecinin, "Merkez Bankası Başkanı Erkan hakkındaki iddialara değindiniz. Genel seçimlerden önce İYİ Parti'ye bir CV gönderdiği ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın araştırarak olumlu bulmadığı iddia edildi. Bu konuda ne dersiniz?" sorusuna, "Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır." yanıtını verdi.

"Beklentimiz, gereğinin yapılmasıdır ifadenizle neyi kastediyorsunuz?" sorusunu ise Zorlu, "Milletimizi bu iddialar karşısında tatmin edici bir cevapla aydınlatamıyorsanız o zaman 'gereği' dediğimiz ifade, o Merkez Bankası Başkanının bir dakika bile o görevde durmamasıdır. Bunu biz, milletimizin bu büyük sorunlardan bir an önce çıkabilmesi adına bir sorumluluk ve zorunluluk olarak görüyoruz." diye yanıtladı.

- "Kaymakam görevini yapmıştır"

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide yaşanan olaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Zorlu, darp iddiasının gerçeği yansıtmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini aktararak, "Bu bilgiler, bu koşullar altında, Kaymakam görevini yapmıştır. Elbette, şehitlerimizi hutbede anacağız. Zaten İçişleri Bakanlığı, gerekli soruşturmayı açtığını ifade etmiştir. Biz de titizlikle ve hassasiyetle soruşturmanın sonucunu bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Çok kısa bir sürede milletimizin takdirlerine sunacağız"

Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde şimdiye kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, "Ankara ve İstanbul'a gelince, artık son aşamaya gelindi. İki büyükşehir adayı konusunda da çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, bu birkaç gün sürebilir belki, Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

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