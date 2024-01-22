Havaalanı polisini gülümseten olay

Edinilen bilgiye göre, babaannesi ve dedesini kutsal topraklara Umre yolculuğu için uğurlamaya Yenişehir Havaalanı'na gelen 6 yaşındaki Selim Köse, sırtındaki çantasını X Ray cihazına koyup geçiş yaptı. Röntgeni çekilen çantanın içerisindeki silahları farkeden polis sistemi durdurup çantayı gözetim altına aldı. Çanta açıldığında içerisindeki silahların oyuncak olduğunu anlayan görevliler küçük çocuk ile birlikte uzun süre güldüler. Silahlarını polise gösteren küçük Selim bir süre polis amcalarıyla oynayıp daha sonra yakınlarını yolcu etti.