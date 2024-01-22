Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar çıktı
Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 16:41, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 16:57
- Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu'na ateş eden Kadir Yasak'ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.