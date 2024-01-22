Sokakta 10 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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