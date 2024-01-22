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Sokakta 10 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Esenyurt'ta, 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 18:51, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 19:19
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Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, 10 kişiyi yaraladı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenen A.Ö'yü yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 14 sabıkasının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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