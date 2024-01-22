'Alper Gezeravcı astronot değil, turist olarak gidiyor' iddiasına açıklama

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kilis'e roket düştü" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) terör noktalarını hedef aldığı ifade edilen bültende, operasyonlar öncesi veya sonrasında Suriye tarafından ateşlenen herhangi bir roketin Kilis'e isabet etmediği bildirildi.

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medyadaki, "Aslında astronot diyemeyiz, turist olarak gidiyor" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

Bültende, amaçları kişisel deneyim yaşamak ve uzaya seyahat etmek olan uzay turistlerinin, uzayda bilimsel çalışmalar yürütmeye ya da uzay araçlarını kontrol etmeye yönelik herhangi bir yetkinliğe sahip olmalarının şart olmadığına işaret edildi.

Astronotluğun ciddi sorumluluk ve vasıf gerektirdiği belirtilen bültende, bu nedenle astronotların bilimsel alanlarda uzman ya da bir uzay aracına pilotluk yapabilecek potansiyele, kariyere ve geçmişe sahip oldukları anlatıldı.

Gezeravcı'nın da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deneyi gerçekleştireceği bildirilen bültende, uzaydaki bilgi birikimini artırmak, uzayda yaşam koşullarını anlamak ve gelecekteki uzay misyonlarına hazırlık yapmak gibi görevleri yerine getirmenin amaçlandığı kaydedildi.

Bültende, lisans eğitimini İstanbul Hava Harp Okulunda elektronik mühendisliği alanında tamamlayan Gezeravcı'nın, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans yaptığı, aralarında T-41, SF-260, T-37, T-38, F-5, KC-135 ve F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip olduğu bildirildi.

Bültende, "Tüm yetkinlik ve tecrübenin yanı sıra astronotumuz, Axiom Mission 3 (Ax-3) fırlatması öncesi 200 ayrı testten geçmiş, 2 yıla yakın bir süredir de hazırlık eğitimleri almıştır. Milli Uzay Programı'nın 'İnsanlı İlk Uzay Misyonu' kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi 19 Ocak 2024 00.49'da (TSİ) fırlatılmıştır. Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 ekibi, 20 Ocak'ta ABD yerel saatiyle sabah 05.42 (TSİ 13.42) civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bazı basın yayın organlarındaki, "İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğünün aracını okula park etmesine izin vermeyen okul müdürü sürüldü" iddiasının doğru olmadığı bildirilen bültende, iddiada ismi geçen okul müdürünün, 20 Kasım 2023'te Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Menteşe ilçesi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürünün üstüne bağırarak yürüdüğü, küçük düşürücü tavır, davranış ve söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık müfettişlerince yürütülen soruşturma raporu sonucunda gerek disiplin gerekse idari yönden valilik makamının bilgi ve oluru dahilinde işlemler gerçekleştirildiği aktarılan bültende, soruşturma dosyasının okul bahçesinin otopark olarak kullanımıyla ilgisi bulunmadığı belirtildi.

- "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değil"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden müzeye çevrildiği iddiasının doğru olmadığı bildirilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadet etmek için gelenler ile kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların da önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelinmiş, düzenleme 15 Ocak itibarıyla hayata geçirilmiştir. Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir. Camiyi ibadet amacıyla ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden ücret alınacaktır. Turist olarak giriş yapanların gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemler alınmıştır. Ayrıca QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecektir."

Bültende, bazı basın yayın organlarındaki, "CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiasının doğru olmadığı, başvurunun başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kurumlara yönlendirildiği, İletişim Başkanlığı personeli tarafından herhangi bir okuma, sevk ya da başkaca bir işlem yapılmadığının belirlendiği kaydedildi.

CİMER'e yapılan istisnasız tüm başvurularda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerinin kamu görevlisinin karşısına kapalı (yıldızlanmış) şekilde geldiği ifade edilerek, başvuruyla ilgili işlem yapılması için kişinin kimlik veya iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde, yıldızlanan kısımları açma yetkisinin gerekçesi yazılması şartıyla her birimde görevli sayısının yüzde 10'una tanımlandığı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zekanın üniversite ders müfredatına ilk kez girdiğini söyledi" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, şu bilgiler verildi:

"YÖK Başkanı Erol Özvar'ın iddiaya konu 16 Ocak 2024 tarihli açıklaması incelendiğinde, 'yapay zeka üniversite ders müfredatına ilk kez giriyor' şeklinde bir ifade kullanılmadığı tespit edilmiştir. Özvar, iddiaların aksine yapay zekayla ilgili bölümlerde halihazırda aktif olarak eğitim verildiğini ve bu bölümlerin sayısının artırılabileceğini vurgulamıştır. Özvar, BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İşbirliği Protokolü imza törenindeki konuşmasında, 'yapay zekanın müfredatına ilk kez girdiğini' değil, imzalanan protokol sayesinde BTK Akademi tarafından verilen derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edileceğini ve bu derslerin kredilendirileceğini ve bunun yükseköğretim tarihinde bir ilk adımı ifade ettiğini belirtmiştir."

- "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle dolandırıcılık

Sosyal medya platformlarındaki bazı paylaşımlar aracılığıyla, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" adı kullanılarak, vatandaşlara yönelik dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiği bildirilen bültende, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi" verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Bültende, "Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." uyarısı yapıldı.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma asılsız"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

- "Konuşmanın 3 saniyesini keserek servis ettiği belirlenmiştir"

Bültende, "AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türk Bayrağına 'bez parçası' dedi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Leyla Şahin Usta'nın, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması incelendiğinde, 'Türk bayrağına bez parçası dedi' iddialarının tamamen asılsız olduğu tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarının, konuşmanın 3 saniyesini keserek servis ettiği belirlenmiştir. Konuşmadan kesilerek alınan ifade, tamamen bağlamının dışında kullanılarak manipülasyon yapılmaktadır."

İsrail medyasına konuşan bir tank komutanının, "Evet, biz asla rastgele ateş etmiyoruz, düşmanı tespit edip hassas bir biçimde vuruyoruz" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'e yönelik saldırılarında sivil hassasiyeti gözetmediğinin rakamlarla ve görüntülerle ortada olduğu vurgulandı.

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail katliamında 24 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 binden fazla Filistinlinin de yaralandığı anımsatılan bültende, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in hedef gözetmeksizin yaptığı saldırı ve bombardımanlarda yaşamını yitirenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Birçok İsrail saldırısında; yardım kuruluşlarının çalışanları, sağlık personeli, ilk yardım ekipleri de dahil siviller bazen hedef gözetmeksizin bazen de kasıtlı bir biçimde katledilmektedir. Bugüne kadar bölgede yaşananları dünya kamuoyuna aktarmaya çalışan 118 gazeteci, İsrail saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Hastaneler, eğitim kurumları, mülteci kampları, yardım kuruluşlarının binaları, ibadethaneler ve tarihi-kültürel mekanların içindekilerle birlikte bombalandığı hem Filistin hem de birçok uluslararası kuruluşun yetkilileri tarafından kabul edilmektedir. İsrail propagandasına itibar etmeyiniz."