Erdoğan'ın yarın MB Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.