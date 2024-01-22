'Şanlıurfalı Maradona' yeşil sahalarda

Bakan Yerlikaya'dan sahile vuran cesetlere dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan sahile vuran cesetlere dair açıklama
%0 Faizli 6 Ay Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Ay Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'ın yarın MB Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
Erdoğan'ın yarın MB Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
'Alper Gezeravcı astronot değil, turist olarak gidiyor' iddiasına açıklama
'Alper Gezeravcı astronot değil, turist olarak gidiyor' iddiasına açıklama
Yalova Belediyesinde işçi maaşlarına yüzde 88 zam yapıldı
Yalova Belediyesinde işçi maaşlarına yüzde 88 zam yapıldı
EKK: 2023 yılsonu enflasyonu OVP hedefinin altında kaldı
EKK: 2023 yılsonu enflasyonu OVP hedefinin altında kaldı
Farelerin bastığı hastaneden açıklama
Farelerin bastığı hastaneden açıklama
Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin teklifini bekliyor
Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin teklifini bekliyor
Erdoğan, ilk Türk Astronot Gezeravcı ile görüştü
Erdoğan, ilk Türk Astronot Gezeravcı ile görüştü
CİMER'e geçen yıl 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı
CİMER'e geçen yıl 7 milyon 650 bin başvuru yapıldı
Uşak'ta 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Uşak'ta 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Uzay misyonu için start verildi: Gezeravcı deney çalışmalarına başladı
Uzay misyonu için start verildi: Gezeravcı deney çalışmalarına başladı
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Emekliye ek zam teklifi Meclis'e geliyor
Emekliye ek zam teklifi Meclis'e geliyor
Ev fiyatları uçtu, toprak kıymete bindi! Gurbetçi de arsaya yöneldi
Ev fiyatları uçtu, toprak kıymete bindi! Gurbetçi de arsaya yöneldi
Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyat tespit edildiği anda gerekeni yapıyoruz
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyat tespit edildiği anda gerekeni yapıyoruz
Hakaret sektörü yargıyı yoruyor
Hakaret sektörü yargıyı yoruyor
Ankara'da 7 başkanla yola devam kararı
Ankara'da 7 başkanla yola devam kararı
Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını açıkladı
Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını açıkladı
Sözcü, sahte Alper Gezeravcı hesabıyla röportaj yaptı
Sözcü, sahte Alper Gezeravcı hesabıyla röportaj yaptı
Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den 28 kente uyarı: Yoğun kar yağışı geliyor
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybetti
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
Kart dağıtımı başladı: 30 bin bebeğin bez ihtiyacı karşılanacak
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

'Şanlıurfalı Maradona' yeşil sahalarda

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Menderes Akın, Arjantinli ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile dikkati çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 19:07, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 19:31
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile tanınan Menderes Akın'a genellikle adıyla seslenen kimse olmuyor. Her görenin tekrar bakıp "Maradona" diye hitap ettiği Akın, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoları görenleri de ünlü futbolcuya benzerliği nedeniyle şaşırtıyor.

Yeşil sahada çocuklarla futbol oynayan Akın, Ceylanpınar'da doğduğunu, aslen Mardinli olduğunu, herkesin kendisini Maradona'ya benzettiğini söyledi.

Çocukken Maradona'nın kim olduğunu bilmediğini anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Sonradan öğrendim ki yıldız, çok ünlü, çok meşhur futbolcuymuş, dünyaya ismini yazdıran. Arjantinli olduğunu öğrendim. Gerçekten ben onun fotoğrafını elime alırken, kendimi onunla kıyasladığım zaman ikizimmiş gibi. Nereye gidersem gideyim mesela seyahat yapıyorum otobüste herkes bana bağırır 'Maradona' diye, fotoğrafımı ve videomu çekerler. Otel, lokanta ve kahvehane gibi yerlere gittiğim zaman herkes ayağa kalkarak bana bakar. Yani insanın bu kadar benzerliği olmaz diyorlar. Mutluyum yani öyle bir ünlü, meşhur bir futbolcuya benzediğim için gurur duyuyorum."

Sosyal medyada yurt dışından çok ilgi gördüğünü kaydeden Akın, "İsmim Menderes ama şu anda Menderes'ten ziyade herkes beni 'Maradona' olarak çağırıyor ve ben artık Menderes'i unuttum, kendimi Maradona olarak görüyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber