İki ilde ekmeğe zam geldi

Yozgat'ta fırıncıların zam talebi üzerine 6.5 liradan satılan 210 gram somun ekmek bugün itibarıyla 8 liradan satışa sunuldu. 210 gram pide fiyatının 9 liraya çıktığı şehirde, yine aynı gramajdaki yöresel lezzet parmak çöreğinin fiyatı da 7 liradan 9 liraya yükseltildi. Ekmeğe en son 6 ay önce zam yapılmış, 4 lira olan 200 gram ekmeğin gramajı 10 gram artırılarak 210 grama ve fiyatı da 6,5 liraya yükseltilmişti.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde uzun yıllar esnaflık yapan fırıncı Mustafa Kaplanoğlu, "210 gram ekmeğimizin fiyatı 6.5 liradan 8 lira, aynı gramajdaki pidemiz de 9 lira oldu. Vatandaşlarımız olumlu karşıladı bu fiyatı, herhangi bir tepki almadık. Maliyetlerimiz arttı, işçi giderleri arttığı için ekmek fiyatlarına zam geldi. Bize göre çok makul oldu, büyükşehirlerde ekmek 10 liradan satılıyor" dedi.

Fırıncı esnaflarından Hakan Uğur ise, "Çekerek ilçemizde 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. 210 gram ekmeğimiz 8 liradan satışa sunuldu. Maliyetlerimiz çok yüksek, fırınlarımız doğalgazlı, iş yerimiz kira ve un fiyatları da yüksek olduğu için ekmeğin fiyatını artırdık. Bize göre bu fiyat çok uygun, müşterilerimiz de bunu makul karşılıyor" şeklinde konuştu.

Sungurlu'da ekmek 12 lira oldu

Çorum'da ekmek fiyatlarının açıklanmasının ardından Sungurlu'da fırıncılar Çorum tarifesine uyma kararı aldı. Çorum'da 200 gram ekmek 8 TL, 300 gram ekmek ise 12 TL oldu. Sungurlu'da daha önce 300 grama çıkarılan ekmek 10 TL'den satılıyordu. Fırıncılar, yarından itibaren 300 gram ekmeği 12 TL'den satacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ekmek zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tutumun böyle devam etmesi halinde halkın menfaatine olan kararlar almaktan çekinmeyiz" diyerek Halk Ekmek'i tekrar kurma sinyali verdi. Geçtiğimiz aylarda yapılan zam ile 10 TL'ye çıkarılan ekmek fiyatlarının bugün yeniden güncellenerek 12 TL olduğunu söyleyen Şahiner, "Geçim sıkıntısı çeken halkımız ne yapsın? Asgari ücretle geçinen vatandaşımız daha maaşını bile almadan günlük hayatta kullandığı her şeye kat be kat zam geldi. Ekmek zammına valiliğin, kaymakamlığın, Ticaret ve Sanayi Odasının ve Esnaf Odalarının sessiz kalmaması gerekiyor. Eğer bu tutum böyle devam ederse halkımızın menfaatine olan kararlar almaktan çekinmeyiz. Bizim için asıl olan geçim sıkıntısı çeken ve alım gücü zorlaşan hemşehrilerimizdir" ifadelerini kullandı.