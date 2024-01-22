THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı

72 THY uçağına SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoriteleri tarafından, son 1 sene içinde 39 ülkede 55 meydanda 72 uçağımıza 82 emniyet denetlemesi yapıldı. Elde ettiğimiz bulgusuzluk değeri (0,25) ile en iyi havayolları arasında yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

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