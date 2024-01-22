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31 yaşındaki uzman çavuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Uzman Çavuş Furkan Bilgin, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 20:30, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 21:44
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31 yaşındaki uzman çavuş, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Bilgin, dün geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilgin'in naaşı, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kületek Mahallesi'ne getirildi.

Uzman çavuşun cenazesi, burada yapılan askeri tören sonrası toprağa verildi.

Törene İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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