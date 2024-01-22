Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şiyar E, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sırasında Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla yaralamıştı.

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