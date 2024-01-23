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Şube müdürü kadrosuna atanan mühendislerin maaşı düşer mi?

Bu yazıda mühendis kadrosunda görev yapmakta iken şube müdürü kadrosuna atanan memurların maaşlarının nasıl etkilendiği konusu ele alınacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 00:06, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 22:07
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Şube müdürü kadrosuna atanan mühendislerin maaşı düşer mi?

Bilindiği üzere, memur maaşlarının gelir unsurları temel olarak gösterge, ek gösterge taban ve kıdem aylıkları ile yan ödeme, hizmet tazminatları, ek ödeme ve ilave (seyyanen) ödeme kalemlerinden oluşmaktadır. Bu maaş unsurlarından bazıları ilgili personelin şube müdürü veya mühendis kadrosunda görev yapmasına göre değişmekle birlikte mühendis kadrosundayken (veya mühendislik fakültesinden mezun iken) şube müdürü kadrosuna atananlar bakımından da değişmektedir. Söz konusu unvan ve durumlara göre farklılaşan gelir unsurları "1 inci derece özelinde" aşağıda incelenmiştir.

1- Ek Gösterge: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde 1 inci dereceli mühendisin ek göstergesi "4200", 1 inci dereceli şube müdürünün ek göstergesi ise "3600" olarak belirlenmiştir. Mühendis kadrosunda görev yapmakta iken 1 inci dereceli şube müdürü kadrosuna atanan bir memurun ek göstergesi 43/B maddesi uyarınca 4200 olarak uygulanacaktır.

2- Yan Ödeme: 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar uyarınca 5 yıl ve daha fazla hizmeti olan mühendislere 2200 puan (800 puan iş güçlüğü, 1400 puan temininde güçlük zammı), 1100 puan (600 puan iş güçlüğü, 500 puan temininde güçlük zammı), mühendis kadrosunda görev yapmakta iken şube müdürü kadrosuna atananlara ise 2400 puan (600 puan iş güçlüğü, 1800 puan temininde güçlük zammı) yan ödeme uygulanacaktır.

3- Özel Hizmet Tazminatı: Zam ve Tazminat Kararnamesinin eki (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1/b sırası uyarınca mühendislerin tazminat oranı %160, (II) sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün Grup 10 - 5 inci sırası ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 55 inci maddesi uyarınca şube müdürlerinin tazminat oranı %155, söz konusu Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün Grup 8 - 7 nci sırası ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 55 inci maddesi uyarınca mühendis olan şube müdürlerinin tazminat oranı %175 olarak uygulanacaktır.

4- Ek Ödeme: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:" başlıklı bölümünün 1/g ve 2/a sıraları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 52 nci maddesi uyarınca her durumda iki unvanın ek ödemesi %170 olarak uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde, unvanlara göre uygulanacak oranlara karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

UNVAN

(1. Dereceye Göre)

EK GÖSTERGE

YAN ÖDEME

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

EK ÖDEME

Mühendis

4200

2200

%160

%170

Şube Müdürü

3600

1100

%155

%170

Şube Müdürü (Mühendis)

4200

2400

%175

%170

Tablodan da görüleceği üzere, mühendis kadrosunda görev yapmakta iken şube müdürü kadrosuna atanan memurların ek gösterge aylığı ile ek ödemesinde bir değişiklik olmamaktadır. Diğer taraftan bu memurların yan ödemesinde 200 puan, özel hizmet tazminatında ise 15 puan artış gerçekleşecek olup bu şekilde atananların maaşlarında düşüş değil bir miktar artış olacaktır.

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