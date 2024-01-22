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Galatasaray, Fenerbahçe ile zirvede puanları eşitledi

Ligde 21. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Lider Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray, zirvede puanları eşitledi. Sarı-lacivertliler, averajla haftayı liderlik koltuğunda kapattı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 22:24, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 22:26
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Galatasaray, Fenerbahçe ile zirvede puanları eşitledi

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-siyahlı takım son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.

Ligin 21. haftasına 53 puanla en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe, sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler 54 puana yükseldi.

Rakibin puan kaybettiği haftada zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Hata yapmayan sarı-kırmızılılar, puanını 54'e çıkararak Fenerbahçe'yi yakaladı.

İki takımın puan puana yarıştığı zirvede averajla Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturdu. Galatasaray ise takibini sürdürdü.

- Beşiktaş, Santos yönetiminde ilk kez kaybetti

Teknik direktör Fernando Santos'un göreve getirildiği Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

Ligin 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

Santos yönetiminde ilk maçında ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, üçüncü resmi müsabakada yenilgiyle tanıştı.

- Sonuçlar

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-0

VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: 1-1

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: 4-0

EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: 2-2

TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 1-5

Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: 0-1

- Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE21173158174154
2.GALATASARAY21173143123154
3.TRABZONSPOR2111463627937
4.BEŞİKTAŞ2111283330335
5.ÇAYKUR RİZESPOR219572629-332
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR217953426830
7.BITEXEN ANTALYASPOR217952621530
8.KASIMPAŞA218583640-429
9.RAMS BAŞAKŞEHİR FK217682625127
10.MONDİHOME KAYSERİSPOR218582730-326
11.EMS YAPI SİVASSPOR216872633-726
12.MKE ANKARAGÜCÜ2151062726125
13.CORENDON ALANYASPOR216782330-725
14.GAZİANTEP FK2164112432-822
15.YILPORT SAMSUNSPOR2164112432-822
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2156102324-121
17.ATAKAŞ HATAYSPOR214982630-421
18.TÜMOSAN KONYASPOR214892033-1320
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2147102543-1819
20.İSTANBULSPOR2134141538-2310

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

- Gelecek hafta programı

Süper Lig'de 22. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

Yarın yapılacak üç maçla başlayacak 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman-Ev sahibi takım seyircisiz)

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor (Kalyon)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

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