Iğdır-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı, onlarca araç yolda kaldı
Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında ulaşımı sağlayan karayolu kar ve tipi nedeniyle kapanırken, birçok araç yolda kaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2024 22:33, Son Güncelleme : 22 Ocak 2024 23:43
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırdı. Pamuk Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte tipi etkili oldu. Ağır tonajlı araçlar nedeniyle yolun kapanması sonucu birçok araç yolda kalırken, uzun tır kuyrukları oluştu. Ekipler yolu kapatan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarına devam ederken, Ağrı yönüne gitmek isteyen sürücüler geri döndü.