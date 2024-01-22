Meclis'te İsveç için kritik oylama bu hafta

Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek.

İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokolün bu oturumda ele alınması ihtimali var. Ancak Genel Kurul'da öncelikli olarak emeklilere ek zam yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolün de en geç Çarşamba günü Genel Kurul gündemine gelmesi öngörülüyor. Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'a katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.

26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken, İYİ Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.