İsrail, Gazze'de en ağır kaybını yaşadı: 21 asker öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtti.

Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti.

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü ve şu ana kadar 10'nun isimlerinin açıklandığını kaydetti.

"DAYANILMAZ DERECEDE ZOR BİR SABAH"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 21 askerin ölümüne ilişkin bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti.

Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti. Herzog, 21 askerin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" dile getirerek birlik çağrısı yaptı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da "zor ve acı verici" bir sabah olduğunu ifade etti. Gallant ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarının İsrail'in "gelecek on yıllar boyunca geleceğini belirleyeceğini" ileri sürdü.

ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI ARTIYOR

Hagari, söz konusu binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini aktardı.

İsrail ordusu, henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221'e yükseldi.

7 Ekim'den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria'daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556'ya çıktı.

GEÇİCİ ATEŞKES ÖNERİSİ

İsrail, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önermişti.

Hamas ise daimi ateşkes dışındaki tekliflerin reddedileceğini bildirmişti.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail'in esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 ay ateşkes teklif ettiği bildirildi

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a yeni bir "ateşkes" teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Haberde, İsrailli yetkiler esir takası mutabakatına varılırsa ilk aşamada öncelikli olarak kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan rehinelerin serbest bırakılmasının planlanacağını belirtti.

Sonraki aşamalarda kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesinin yer alacağı ifade edildi.

İsrailli yetkililerin, teklif edilen esir takası mutabakatına göre, İsrail ve Hamas'ın, her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağı ve ardından bu Filistinli esirlerin isimleri konusunda ayrı müzakerelerin yapılacağını kaydettiği aktarıldı.

- Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.