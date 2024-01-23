BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci 23 Ocağa uzatıldı

Bu süreçte ilgi kılavuz takvimi uyarınca aday gösterme aşamasına ait iş ve işlemler 08-19 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak okul yönlendirme komisyonları tarafından aday gösterildiği halde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formları doldurulmayan öğrencilerin işlemlerinin tamamlanabilmesi için sistemin açılmasına yönelik talepler Bakanlığımıza bildirilmiştir. Gelen talepler değerlendirildiğine öğrencilerin yüksek yararı düşünülerek gözlem formlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden girişleri 23 Ocak 2024 Salı günü 17.00'ye kadar uzatılmıştır.

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2023-2024 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR