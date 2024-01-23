Hakaret zengini avukatlar

Sosyal medya paylaşımlarını hakaret davalarıyla kazanca çeviren avukatlara meslektaşlarından tepki yağıyor. Yeni Şafak'a konuşan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, avukatlar arasında bazı ün salmış isimlerin hakaret davaları aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini dile getirdi. Çiçek, örnekler de verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in avukatlığını yürüten Furkan Kamalak'ı işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:

ADLİYEYİ MEŞGUL EDİYORLAR

"Toplumun milli ve manevi değer uçlarına dokunarak yaptıkları paylaşımlar ile Ankara Adliyesi'ni meşgul eden birçok dosyada, belli başlı avukatların imzası var. Bu hakaret dosyalarının oluşmasına sebep olan siyasiler sebebiyle zenginleşen, kısa sürede milyonluk otomobil ve rezidanslara kavuşan sözde avukat kimliğine sahip insanlar var."

ARABULUCULUK SUİSTİMAL EDİLİYOR

"Bunlardan biri de Mustafa Kamalak'ın oğlu ve Akşener'in arkasına sığınan Furkan Kamalak. Kamalak tek isim değil tabii. Bu yöntemle rant elde eden Avukat Özer Özdil ve Şahin Arslankılıç'tan da bahsetmeden olmaz. Arabuluculuk, uzlaşma müesseseleri suistimal ediliyor. Aldıkları vekaletler ile müvekkillerinin dahi haberdar olmadığı tazminat ve arabulucuk ücretleri ile haksız kazanç sağlıyorlar."

DAVALIK OLANLAR KREDI ÇEKIP ÖDÜYOR

Avukat Mustafa Kemal Çiçek, yazılım mühendisleri ile çalışan bu avukatların, oluşturdukları yapay zeka tabanlı sistemle hedef aldıkları kişilerin sosyal medya hesaplarını tarayıp tehdit ettiklerini ileri sürdü. Kendisinin de bu konuda mağdur edildiğini aktaran Çiçek, hakaret davasına konu edilen kişilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu ihlal edilerek, mülkiyet ve özel adres bilgilerine ulaşan avukatların telefon yoluyla yüksek meblağlar talep ettiğini söyledi. Çiçek, hakaret davasında hedef haline getirilen kişilerin kendisine ulaşıp durumu anlattıklarını, kimi kişilerin ise kredi çekip aracılık, uzlaşma ve tazminat ücreti ödediğini ifade etti.

Oğuzhan Ürüşan