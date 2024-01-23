Hakaret zengini avukatlar

İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
100.000 TL ile Ayda 10.000 TL Kira Getirisi!
100.000 TL ile Ayda 10.000 TL Kira Getirisi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşamasını tamamladık
Bakan Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşamasını tamamladık
Bahçeli'den Özgür Özel'e 'Dersim' tepkisi
Bahçeli'den Özgür Özel'e 'Dersim' tepkisi
Emeklinin gözü TBMM'de
Emeklinin gözü TBMM'de
Müşteri onayı olmadan banka hesabı açılamayacak
Müşteri onayı olmadan banka hesabı açılamayacak
Benzine zam geliyor!
Benzine zam geliyor!
Eğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıf
Eğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıf
Kiralamalarda sözleşme dönemi! Yüzde 25 sınırını aşmak için yeni yol
Kiralamalarda sözleşme dönemi! Yüzde 25 sınırını aşmak için yeni yol
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de
21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
Meclis'te İsveç için kritik oylama bu hafta
Meclis'te İsveç için kritik oylama bu hafta
CİMER'e geçen yıl en çok üniversite mezunları başvurdu
CİMER'e geçen yıl en çok üniversite mezunları başvurdu
Bakan Yerlikaya'dan sahile vuran cesetlere dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan sahile vuran cesetlere dair açıklama
Erdoğan'ın yarın MB Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
Erdoğan'ın yarın MB Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
'Alper Gezeravcı astronot değil, turist olarak gidiyor' iddiasına açıklama
'Alper Gezeravcı astronot değil, turist olarak gidiyor' iddiasına açıklama
Yalova Belediyesinde işçi maaşlarına yüzde 88 zam yapıldı
Yalova Belediyesinde işçi maaşlarına yüzde 88 zam yapıldı
EKK: 2023 yılsonu enflasyonu OVP hedefinin altında kaldı
EKK: 2023 yılsonu enflasyonu OVP hedefinin altında kaldı
Farelerin bastığı hastaneden açıklama
Farelerin bastığı hastaneden açıklama
Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin teklifini bekliyor
Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin teklifini bekliyor
Erdoğan, ilk Türk Astronot Gezeravcı ile görüştü
Erdoğan, ilk Türk Astronot Gezeravcı ile görüştü
Uşak'ta 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Uşak'ta 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Uzay misyonu için start verildi: Gezeravcı deney çalışmalarına başladı
Uzay misyonu için start verildi: Gezeravcı deney çalışmalarına başladı
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Emekliye ek zam teklifi Meclis'e geliyor
Emekliye ek zam teklifi Meclis'e geliyor
Ev fiyatları uçtu, toprak kıymete bindi! Gurbetçi de arsaya yöneldi
Ev fiyatları uçtu, toprak kıymete bindi! Gurbetçi de arsaya yöneldi
Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyat tespit edildiği anda gerekeni yapıyoruz
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyat tespit edildiği anda gerekeni yapıyoruz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hakaret zengini avukatlar

Sosyal medya platformlarındaki hakaret mesajlarından dolayı açılan davalar 55 bine ulaşırken, yargıyı meşgul eden birçok dosyada, belli başlı avukatların imzası var. Hakaret avcısı avukatlar, tazminat ücretleriyle astronomik kazanç elde ediyor. Av. Mustafa Kemal Çiçek, bu avukatların kısa sürede zenginleştiklerini anlattı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 07:39, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 07:41
Yazdır
Hakaret zengini avukatlar

Sosyal medya paylaşımlarını hakaret davalarıyla kazanca çeviren avukatlara meslektaşlarından tepki yağıyor. Yeni Şafak'a konuşan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, avukatlar arasında bazı ün salmış isimlerin hakaret davaları aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini dile getirdi. Çiçek, örnekler de verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in avukatlığını yürüten Furkan Kamalak'ı işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:

ADLİYEYİ MEŞGUL EDİYORLAR

"Toplumun milli ve manevi değer uçlarına dokunarak yaptıkları paylaşımlar ile Ankara Adliyesi'ni meşgul eden birçok dosyada, belli başlı avukatların imzası var. Bu hakaret dosyalarının oluşmasına sebep olan siyasiler sebebiyle zenginleşen, kısa sürede milyonluk otomobil ve rezidanslara kavuşan sözde avukat kimliğine sahip insanlar var."

ARABULUCULUK SUİSTİMAL EDİLİYOR

"Bunlardan biri de Mustafa Kamalak'ın oğlu ve Akşener'in arkasına sığınan Furkan Kamalak. Kamalak tek isim değil tabii. Bu yöntemle rant elde eden Avukat Özer Özdil ve Şahin Arslankılıç'tan da bahsetmeden olmaz. Arabuluculuk, uzlaşma müesseseleri suistimal ediliyor. Aldıkları vekaletler ile müvekkillerinin dahi haberdar olmadığı tazminat ve arabulucuk ücretleri ile haksız kazanç sağlıyorlar."

DAVALIK OLANLAR KREDI ÇEKIP ÖDÜYOR

Avukat Mustafa Kemal Çiçek, yazılım mühendisleri ile çalışan bu avukatların, oluşturdukları yapay zeka tabanlı sistemle hedef aldıkları kişilerin sosyal medya hesaplarını tarayıp tehdit ettiklerini ileri sürdü. Kendisinin de bu konuda mağdur edildiğini aktaran Çiçek, hakaret davasına konu edilen kişilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu ihlal edilerek, mülkiyet ve özel adres bilgilerine ulaşan avukatların telefon yoluyla yüksek meblağlar talep ettiğini söyledi. Çiçek, hakaret davasında hedef haline getirilen kişilerin kendisine ulaşıp durumu anlattıklarını, kimi kişilerin ise kredi çekip aracılık, uzlaşma ve tazminat ücreti ödediğini ifade etti.

Oğuzhan Ürüşan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber