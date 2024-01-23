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Mehmet Aydın hapishaneye girdikten sonra ilk kez konuştu: 30 kilo verdim

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevine girdikten sonra ilk kez konuştu. Avukatı aracılığıyla bir mektup gönderen Aydın, tek pişmanlığının evlenmek olduğunu ifade ederken 2028'de serbest kalma planları yaptığını ifade etti. Serbest kalırsa Mars'a gideceğini ifade eden Aydın, cezaevinde yeni halinin fotoğrafını paylaştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 07:51, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 07:55
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Mehmet Aydın hapishaneye girdikten sonra ilk kez konuştu: 30 kilo verdim

Milyon dolarlık vurgun yapan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, hapishaneye girmesinin ardından ilk kez konuştu. Cezaevinden avukatı aracılığıyla çarpıcı bir mektup gönderdi. Aydın mektuba bir de son halinin fotoğrafını iliştirerek 30 kilo verdiğini duyurdu.

AVUKATI ARACILIĞIYLA MEKTUP GÖNDERDİ

75 bin yıldan fazla hapis istemiyle yargılanan 2,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın ilk kez konuştu. Avukatıyla bir fotoğraf bir de mektup gönderdi.

"TEK PİŞMANLIĞIM EVLENMEK"

Yüzlerce kişiyi dolandırmasına rağmen tek pişmanlığının evlenmek olduğunu söyledi.

Bir de kurduğu saadet zincirinin adı için ise "Keşke Çiftlik Bank koymasaydım" dedi.

"Bu kadar insanın vebali benim üzerimde değil" diyen Aydın, mektupta 2 katlı koğuşta tek başına kaldığını imkanlarının çok iyi olduğunu belirtti. Aydın, spor yapıp 30 kilo verdiğini aktardı.

"MARS'A TAŞINACAĞIM"


Show Haber'in haberine göre 2028'de serbest kalacağının planlarını yapan Aydın'ın ya Mars'a taşınacağını ya da e-ticaret işi yapacağını açıkladı.

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