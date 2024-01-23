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Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 09:31, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 09:29
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Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışı beklenen Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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