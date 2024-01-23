Dolar günü yükselişle kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,28 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2024 17:33, Son Güncelleme : 23 Ocak 2024 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,2460
|30,2470
|30,2800
|30,2810
|Avro
|32,9620
|32,9630
|32,9360
|32,9370
|Sterlin
|38,4370
|38,5540
|38,4150
|38,5320
|İsviçre Frangı
|34,8100
|34,9840
|34,8080
|34,9830
|ANKARA
|ABD Doları
|30,2160
|30,2960
|30,2500
|30,3300
|Avro
|32,9220
|33,0020
|32,8960
|32,9760
|Sterlin
|38,3770
|38,5870
|38,3550
|38,5650