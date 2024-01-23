Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,2460 30,2470 30,2800 30,2810 Avro 32,9620 32,9630 32,9360 32,9370 Sterlin 38,4370 38,5540 38,4150 38,5320 İsviçre Frangı 34,8100 34,9840 34,8080 34,9830 ANKARA ABD Doları 30,2160 30,2960 30,2500 30,3300 Avro 32,9220 33,0020 32,8960 32,9760 Sterlin 38,3770 38,5870 38,3550 38,5650