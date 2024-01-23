Ponzi Seçil olayına 'uzman' görüşü: Tosuncuk sistemi yorumladı

Kendi ifadesine göre, piyasadan 1 milyar 500 milyon lira toplayan ve "Çiftlik Bank" adını verdiğin yapılanma ile binlerce kişiyi zarara uğratan ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın, hapishaneden soruları yanıtladı. OdaTV'ye konuşan Aydın'ın açıklamaları içinde, gündemde olan Ponzi Seçil olayı hakkında da değerlendirmeler olması dikkat çekti.

Aydın, "Türkiye'de son günlerde Denizbank'taki yüksek faizli fon vurgununu konuşuluyor. Bu olay hakkında siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verirken, bu tür olayların sürekli olduğunu savundu, sürekli para çıkışı nedeniyle bankanın durumu sorgulaması gerektiğini anlattı. Aydın, şöyle konuştu:

"Bu olayda beni şaşırtan nokta DenizBank'ın bir şubesinden birileri sürekli para çekiyor. Çanta çanta dövizler Seçil Erzan'ın şubesinden çekiliyor ve o şubenin müdürüne biri de çıkıp demiyor "Bu şubenin mevduatı neden sürekli düşüyor?"

Aydın'a "Ünlü futbolcular ve kişiler çok yüksek faiz alabileceklerini düşünerek milyonlarca dolar kaybettiler. Siz bu olayı nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Aydın, sisteme giren insanların bilerek para verdiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"O insanların hepsinin aklı başında insanlar olduklarını düşünüyorum. Her insanın bir delilik sınırı vardır. Yani risk iştahı da diyebiliriz.Tüm bu insanlar çok yüksek faiz beklentisiyle yüksek risk almışlar. Sonra da para akışı durunca aman efendim dolandırıldık. Hayır sen risk aldın hem de büyük bir risk. 'Çantayla parayı getir' diyen biri insana bile bile o parayı götürüp verdin yani şimdi kimse çıkıp biz "dolandırıldık" demesin bir kere senin yaptığın bu eylemin adı tefecilik. Bir de kar elde edenlerden ses çıkıyor mu? Hayır. Piramit sisteminin sonu bellidir. Giren herkes riski bilir ve girer. Sonra da yakın çevresini işe dahil eder ve sürekli büyüyen bir kar topu gibi en sonunda bir yere toplayıp parçalanmaya mahkumdur. Ayrıca bu soruların muhatabı olmaktan da esef duyarım.

AYDIN HALA YARGILANIYOR

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alındı. Kurduğu sistem batınca yurtdışına kaçan Aydın, bir süre sonra yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Aydın, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı. Aydın hakkında hazırlanan yeni iddianamede 130 yeni mağdur yönünden 2 bin 600 yıla kadar hapsi isteniyor. Aydın firardayken hazırlanan ilk iddianameyle hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Mehmet Aydın'ın her bir nitelikli dolandırıcılık suçlaması için 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Daha önceki iki iddianameyle birlikte Mehmet Aydın hakkında istenen toplam ceza 89 bin yıl oldu. Kendi ifadesinde, Çiftlik Bank üzerinden 1 milyar 500 milyon liranın üzerinde para topladığını anlatan Mehmet Aydın, mal varlıklarının iadesini isteyerek bu şekilde borçlarını ödeyebileceği teklifinde bulunmuştu. Aydın, kurduğu sisteme banka dediği için de ceza aldı. 13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın "Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.